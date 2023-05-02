В Госдуме хотят вернуть систему распределения выпускников вузов, в СФ не согласны

Парламент Татарстана внес в Госдуму предложение вернуться к обязательному распределению выпускников вуза на три года после выпуска. Если документ будет принят, то выпускники с бюджетных мест будут обязаны отработать там, куда их направит государство.

Не все парламентарии восприняли эту идею с энтузиазмом.

"Прежде чем принимать данный законопроект нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям, а если это так и такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из "глубинки" поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства", - считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия") говорит от лица неких "мы" (возможно, имеет в виду свою фракцию, но это не точно): "Наше мнение - это как раз не вопрос. Спрос есть. И систему распределения выпускников надо вернуть. Другое дело - сам законопроект, тут надо внимательно смотреть, чтобы механизм рабочий был, ведь у нас уже не плановая экономика СССР, так что просто скопировать не получится".

Клишас отвечает: "Мария, если Вы уверены, что спрос есть (допускаю), то предлагаю в Думе или Совете Федерации провести в любом формате предметный разговор с профильными ведомствами, Минтруд, Минэк и узнать, что они думают о развитии рынка труда в ближайшие 5-10 лет, перспективных отраслей экономики и пр., тогда и с запросом и с бюджетными местами и с известным законопроектом сможем определиться".

Сенатор добавил: "Вот с чем точно могу согласиться, так это с тем, что копировать опыт СССР в разных сферах и не получится и не нужно".