02 Мая 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Юные теннисисты УГМК привезли на Средний Урал медали первенства России

Юные теннисисты УГМК завоевали медали первенства России в коллекцию сборной Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, всего спортсмены завоевали на турнире шесть медалей.

Напомним, что первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет проходило в Архангельске с 24 по 30 апреля. В одиночном разрядке со счетом 4:2 победила Злата Терехова. В финале она встретилась со своей подругой и одноклубницей из Москвы Есении Широковой. Вместе девушки также забрали золото в парном разрядке.

"Я удивлена, что выиграла турнир, потому что очень сильно волновалась, думала, вообще останусь без медалей. Я в прошлом году уже выигрывала первенство России по этому возрасту, защищать титул было сложно. В финале мы играли с Есенией Широковой, с которой давно дружим, было немного сложно отключить эмоции, но я рада, что смогла справиться и выиграть", – рассказала после победы Злата.

В миксте Терехова завоевала серебро в паре с товарищем по сборной Свердловской области Арсением Лопиным. Широкова в этой дисциплине выиграла бронзу.

Теги: первенство России, УГМК, медаль, теннисист, тенис


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