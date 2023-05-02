02 Мая 2023
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Экономика За рубежом

США могут исчерпать меры к 1 июня из-за достижения лимита госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня.

Она отметила, что это произойдет, если к этому времени Конгресс не повысит или не остановит долговой лимит, передает ТАСС.

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе, когда он достиг 31,4 триллиона долларов. Йеллен тогда уведомила Конгресс о том, что Минфин для избежания дефолта начал задействовать чрезвычайные меры. Речь идет об отказе от некоторых категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

Весной прошлого года Конгресс выражал опасения по поводу роста госдолга. По мнению парламентариев, инвесторы могут потерять уверенность в том, что США всегда платят по долгам. Это привело бы к резкому увеличению ставок кредитов и росту инфляции, которая и так высока.

Теги: сша, госдолг, конгресс


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