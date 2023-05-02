В Челябинской области КСП проверяет региональный минспорт и дирекцию спортивно-массовых мероприятий

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку в региональном минспорте и ОГБУ "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данному направлению в 2021-2022 гг. из областного бюджета было выделено 91 млн рублей.

Аудиторы проверят использование бюджетных средств, в том числе направленных на оплату труда, а также имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области.