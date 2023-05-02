02 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

У четверти россиян есть карты для покупок за рубежом

Четверть россиян (24%) имеет карты, с помощью которых можно оплачивать покупки и услуги за рубежом. Еще 10% пользуются для этих целей посредниками и ил чужими картами. 65% не рассчитываются за рубежом, таковы данные опроса РБК.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в России около 78% платежей проводятся безналичным расчетом, но всегда есть люди, которые не используют вообще никакие карты и другие способы безналичного расчета.

Между тем, по данным упомянутого опроса, 76% не имеют вкладов в валюте так называемых дружественных стран. Еще 16% планируют открыть такой вклад, а у 7% он уже есть. Вклад в долларах и евро раньше был также у четверти опрошенных (26%), у 21% до сих пор такой вклад есть.

Примерно одинаковое количество респондентов готовы или не готовы использовать цифровой рубль, который так хочет внедрить Цнентробанк (28% против 32% соответственно), остальные не знают, что это или затрудняются с ответом.  

Теги: россияне, банковские карты, покупки, санкции, недружественные страны


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