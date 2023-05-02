02 Мая 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Власти Тюменской области отчитались о планах по обеспечению населения чистой питьевой водой

В Тюменской области продолжается реализация федерального проекта "Чистая вода", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В 2023 году планируется построить в Тобольске водоводные сети в микрорайонах Восточный, Сумкино, по отдельным улицам микрорайона Иртышский. В Ялуторовском районе собираются построить водопроводные сети в селах Сингуль Татарский, Зиново, Киева и деревнях Южное и Анисимовка. В селе Упорово будут начаты работы по реконструкции водопроводных очистных сооружений и строительству новых водопроводных сетей (завершить планируют в 2024 году).

Ориентировочно на объектах будут задействованы порядка 150 человек.

В 2022 году были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района, построен магистральный водовод от Тобольска до деревень Башкова, Ломаева Тобольского района протяженностью около шести километров, реконструированы водопроводные сети в Тобольске протяженностью 1,7 километра.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой увеличилась на 2,72% и составила 82,4%. Доля городского населения — 95,9%.

Федеральный проект "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" направлен на решение задач по обеспечению граждан Российской Федерации качественной питьевой водой. Цель проекта - к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.

Теги: питьевая вода, чистая вода, федеральный проект


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