02 Мая 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Слуцкий предложил поставить в Москве памятник жертвам Одесской Хатыни

Государственные деятели России, говоря о девятой годовщине Одесской Хатыни, высказываются, например, об увековечивании памяти погибших, и сделать это надо в Москве.
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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем telegram-канале сообщил, что девять лет жертвы трагедии ждут возмездия. По его словам, до сих пор события мая 2014 г. не были расследованы и не получили должной оценки. Молчали, говорит политик, "демократические" европейские институты, а их американские хозяева лишь продолжали снабжать киевский режим все новыми видами вооружений для совершения не менее жестоких преступлений в Донбассе. Слуцкий предложил увековечить память погибших 2 мая 2014 г. в Одессе и установить мемориал в Москве.

По мнению экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, безнаказанность массового убийства в самом центре доселе русской и пророссийской Одессы развязала руки для дальнейшего террора против русских общин Украины и их руководства. Рогозин в своем telegram-канале говорит, что те, кто могли обеспечить русской армии действительно радушный прием, те, кто должен был сформировать основу нового, дружественного нам политического класса братской Украины, заживо сгорели ровно 9 лет назад в Доме Профсоюзов в Одессе.

"Мы их не спасли, потому сейчас в одиночку деремся со всем коллективным Западом и сплоченной фашистской пропагандой теперь уже не братской Украины", - написал Рогозин.

Отметим, год назад тот же Слуцкий заявлял о том, что "мы не забудем, мы призовём к ответу за каждого заживо сожжённого в Доме профсоюзов 2 мая 2014 г.".

Напомним, расправу 2 мая 2014 г. теперь называют "Одесской Хатынью" – по аналогии с белорусской деревней, сожжённой в 1943 г. в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. В соответствии с принципом коллективного наказания, 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. Заблокированными в одесском Доме профсоюзов оказались сотни человек, многие из которых пострадали и пропали без вести, 48 человек погибли.

Теги: Леонид Слуцкий, Дмитрий Рогозин, Одесская Хатынь


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