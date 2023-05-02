В Екатеринбурге на площади в 200 "квадратов" сгорели два садовых дома

В Екатеринбурге огонь уничтожил два садовых дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в пятом часу утра поступил сигнал о пожаре в садовом товариществе на 13 км Московского тракта. На площади в 200 квадратных метров сгорели два садовых дома и частная баня.

В тушении были задействованы пять единиц техники и 19 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 8 часов 30 минут. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что на прошлой неделе Средний Урал буквально охватили пожары. По делу о сильном возгорании в поселке Сосьва были задержаны два человека. Им уже предъявили обвинение и отправили под арест.