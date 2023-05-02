Бастрыкину представят доклад по делу о нарушении прав граждан при расселении из аварийного жилья в Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав граждан в Аргаяшском районе Челябинской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

В ведомство обратилась местная жительница. На переселение жителей из аварийного жилья в областном бюджете предусмотрена субсидия. Подрядчик "Уральская горнодобывающая компания" приступил к строительству дома для расселения жителей. Однако в марте работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

По данному факту возбуждено уголовное дело.