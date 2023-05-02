Зэки из сгоревшей лечебной колонии в Сосьве собрались на СВО

Осужденные мужчины, эвакуированные из сгоревшего ЛИУ-23 в Сосьве, вызвались добровольцами на СВО. Об этом в своих социальных сетях рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, осужденные ФКУ ЛИУ-23, перераспределили по трем колониям Свердловской области: 31 женщина направлена в ИК-16 в Краснотурьинске, в ИК-3 того же города - 115 осужденных мужчин и еще 97 человек - в ЛИУ-51 Нижнего Тагила.

Мерзлякова встретилась с этапированными в ИК-3 заключенными. "Вопросы, которые их волнуют - как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос - почти половина", - написала омбудсмен.

Она отметила, что в ИК-3 в Краснотурьинске остались осужденные из Сосьвы, которые уже прошли флюорографию, и у кого не обнаружили признаков болезни. Остальные перевезены в ЛИУ-51 в Нижний Тагил для лечения. В сосьвинском ЛИУ-23 содержались заключенные с хроническими заболеваниями, в числе которых туберкулез и ВИЧ. В результате пожара колония была практически уничтожена огнем. Предположительно, пожар начался с лесопилки.

29 апреля суд заключил под стражу 40-летнего специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Он обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

В тот же день был арестован второй обвиняемый в пожаре в Сосьве. Речь идет о 29-летнем мужчине, осуществлявшем управленческие функции на местной пилораме. Ему вменяются ст. 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Оба пробудут под стражей до 26 июня.