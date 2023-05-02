Adidas планирует продать российский бизнес иностранному инвестору

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору, пишет "Коммерсантъ".

По словам источников издания, таким образом бренд может перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в стране.

Газета уточняет, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду. Руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара.

В марте прошлого года Adidas сообщил о приостановке работы своего сайта и приложения, а также о закрытии розничных магазинов в России. При этом в мае СМИ писали, что немецкая компания приготовилась к возвращению в РФ. Отмечалось, что бренд почти решил логистические проблемы.