Из "Автомобилиста" ушли шесть хоккеистов и тренер вратарей

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" расстался сразу с шестью игроками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, ее покидают вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли сроки действия контрактов. Кроме этого, по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым.

Также по истечению срока действия контракта завершил свою работу в "Автомобилисте" тренер вратарей Андрей Мезин. В клубе поблагодарили его за подготовку голкиперов команды в сезоне-2022/23 и пожелали дальнейших успехов в тренерской деятельности.

"Автомобилист" уже сформировал тренерский штаб на сезон-2023/24. Николай Заварухин, Владимир Воробьев, Олег Ореховский и Алексей Кривченков продолжат работу в клубе. Также в штаб главной команды вошли два новых специалиста – это тренер вратарей Вадим Тарасов и тренер по ОФП Алексей Рябков.

Напомним, на прошлой неделе екатеринбургский клуб продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным до 2026 года.