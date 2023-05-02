В Брянской области восстановлено движение на подорванном участке железной дороги

В РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области, где сошли с рельсов вагоны.

Движение поездов открыто в 4.53 мск, для этого было уложено около 100 м железнодорожного полотна.

Напомним, накануне в Унечском районе сработало неустановленное взрывное устройство, из-за этого сошли с рельсов локомотив грузового состава и несколько вагонов. Как пишет Mash, мощность взрывного устройства якобы была не меньше 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Силовики разыскивают двух мужчин, предварительно причастных к диверсии, они попали на камеры наблюдения поблизости.