В России создали дронопорт-почтамат

Разработчики в России создали дронопорт-почтамат.

В него беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека. Разработка появится в 2023 году. Как сообщил генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин, дронопорт-почтамат "ЭРИ" может забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени, что позволяет повысить качество и снизить стоимость доставок - от 200 руб. за посылку.

Дронопорт может хранить до двух посылок и занимает площадь около 3 кв. м. Он может работать при температурах от -20 до +45 градусов.

Дрон-доставщик "ЭРИ", работающий с ним в паре, оснащен механизмом захвата грузовых контейнеров. Он может летать со скоростью до 60 км/ч в течение 60 минут на расстояние до 15 км и перевозить до 5 килограммов груза, сообщает РИА "Новости".

Напомним, инвестиции в производство беспилотников в России могут составить 1 трлн рублей.