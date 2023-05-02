В Госдуме предложили срок годности на продуктах сделать заметнее

Размер информации на продуктах питания о сроках годности и датах изготовления нужно увеличить до 20% от площади потребительской упаковки.

Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Власов в письме в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам экспертов, данная проблема очень острая: сейчас эту информацию нередко не могут найти покупатели, а продавцы, пользуясь этим, не спешат изымать просроченные продукты из продажи.

Как сообщил гендиректор юридической компании "Гебель и партнеры" Сергей Гебель, что нормативов, которые устанавливают, какая именно информация должна содержаться на упаковке, довольно много.

Председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий указывает, что по ТР ТС 022/2011 маркировка пищевой продукции "должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей", а надписи, знаки, символы "должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка".

Решить проблему может специальная система, которая не позволит пробивать просроченные продукты на кассе, сообщают "Известия".