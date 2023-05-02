СМИ: налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков

В России налоговики проводят проверки доходов блогеров со значительным числом подписчиков в соцсетях.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседника, близкого к ФНС. "Звезды Instagram" (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) попали в поле зрения службы, заявил собеседник, близкий к российскому правительству. Об этом также говорят представители сообщества и участники рынка.

Налоговики бойко занимаются индустрией с начала 2022 года. В прошлом году ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы. Тогда же готовилась методика выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности. Инициирование дел против популярных блогеров можно назвать публичными результатами этой работы, отмечает газета.

Напомним, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что счета блогеров блокируют за налоговые задолженности. По ее словам, системная работа по данному направлению идет полным ходом.