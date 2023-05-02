Путин обсудит развитие туризма и ситуацию в Сосьве после пожаров

Российский президент Владимир Путин начинает рабочую неделю с совещания с кабмином.

Главная тема - развитие туризма в стране. С докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минприроды Александр Козлов.

На встрече, которая пройдет по видеосвязи, будет также обсуждаться восстановление жилья и других объектов в поселке Сосьва в Свердловской области. Глава государства поручал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, сообщает ТАСС.

Напомним, в поселке Сосьва в Свердловской области пожар уничтожил 114 жилых домов и другие объекты. Погибли два человека, без жилья остались около 600 граждан.

В населенном пункте уже определено место под строительство многоквартирного дома для погорельцев.