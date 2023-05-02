"Это действительно так": Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила в Telegram, что счета блогеров в России блокируют за налоговые задолженности.

"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество", — заявила она.

Она отметила, что системная работа по данному направлению идет полным ходом.

Мизулина не исключила, что произойдет еще не один громкий инцидент, связанный с подобной ситуацией.

Ранее пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Елене Блиновской. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.).