02 Мая 2023
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Политика В России
Фото: ntv.ru

"Это действительно так": Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подтвердила в Telegram, что счета блогеров в России блокируют за налоговые задолженности.

"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество", — заявила она.

Она отметила, что системная работа по данному направлению идет полным ходом.

Мизулина не исключила, что произойдет еще не один громкий инцидент, связанный с подобной ситуацией.

Ранее пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Елене Блиновской. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.).

Теги: Мизулина, блогеры


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Развитие сюжета:

Ранее 02.05.2023 03:03 Мск СМИ: налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков

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