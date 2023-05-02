02 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

ЦБ РФ улучшил макроэкономический прогноз

Центробанк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в текущем году.

Теперь ожидается рост ВВП на 0,5–2%, тогда как в феврале регулятор ожидал спада. Верхняя оценка диапазона даже позитивнее, чем у Минэкономразвития, где прогнозируют рост ВВП на конец года на 1,2%.

Инфляция, по данным ЦБ РФ, ожидается ниже, чем сообщалось в феврале – на уровне 4,5–6,5% против 5–7%. Минэк прогнозирует 5,3%.

Как считают экономисты, оценки Банка России выглядят реалистичными, несмотря на кажущийся оптимизм, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, годовая инфляция в марте существенно снизилась (до 3,5% против 11% в феврале), но это объясняется эффектом высокой базы в зимние месяцы. На 24 апреля инфляция составила 2,5%, а с конца 2022 года – около 4% в пересчете на год.

Теги: Центробанк, инфляция, ВВП


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