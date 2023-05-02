ФАС: повышение тарифа на передачу электроэнергии не затронет россиян

Изменение тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затронет россиян.

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба, изменение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. По данным службы, тарифы для граждан будут изменены с 1 июля следующего года, сообщает ТАСС.

Тариф, согласно постановлению правительства, вырос на 6,3% относительно платы, действовавшей 30 апреля. Он (новый тариф) действует до 31 декабря.