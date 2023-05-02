02 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС: повышение тарифа на передачу электроэнергии не затронет россиян

Изменение тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затронет россиян.

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба, изменение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. По данным службы, тарифы для граждан будут изменены с 1 июля следующего года, сообщает ТАСС.

Тариф, согласно постановлению правительства, вырос на 6,3% относительно платы, действовавшей 30 апреля. Он (новый тариф) действует до 31 декабря.

Теги: ФАС, электроэнергия


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Ранее 01.05.2023 20:30 Мск В России выросли тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС

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