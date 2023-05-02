"Ашан" не подтвердил запрет на продажу георгиевских лент

Сотрудники магазинов сети "Ашан" в России не получали ограничивающих инструкций по продаже георгиевских лент в преддверии 9 мая.

Как сообщает пресс-служба "Ашан Ритейл Россия", их использование в магазинах сети также не запрещено. Отмечается, что согласно кодексу акции "Георгиевская ленточка", георгиевская лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку, сообщает РИА "Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в магазинах "Ашан" запретили продавать георгиевские ленты и другую символику Дня Победы. Кроме того заявлялось, что сотрудникам запрещено носить соответствующие атрибуты на работе.

Ранее Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. За публичное осквернение ленты наступит уголовная либо административная ответственность.