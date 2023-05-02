02 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

США: Украина получила почти 100% необходимой для контрнаступления военной помощи

Власти Соединенных Штатов передали украинским властям почти 100% военной помощи, которую Киев требовал для контрнаступления.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон намерен продолжить поставки вооружений бывшей советской республике. Отмечается, что американское руководство рассчитывает получить поддержку Сената по вопросам предоставления Украине новой помощи, сообщает РИА "Новости".

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ неизбежно, оно может начаться после 2 мая, когда закончатся дожди.

Теги: США, Украина, спецоперация


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