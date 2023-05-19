В Грузии депутаты подрались из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией

В Грузии депутаты подрались из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией. Потасовка попала в эфир местных телеканалов, передает корреспондент Накануне.RU.

Конфликт разгорелся после того, как депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией. Другой депутат Дачи Берая оскорбил его и конфликт между парламентариями перерос в потасовку, которую достаточно быстро урегулировали.

СМИ сообщают также, что у здания парламента протестует группа оппозиционеров, недовольных возобновлением авиасообщения с Россией.

15 мая сообщалось, что российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Сегодня состоялся первый после четырехлетнего перерыва авиарейс по маршруту Москва – Тбилиси.