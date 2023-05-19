Минфин США ввел санкции против ряда иностранных граждан и компаний "за помощь России"

Минфин США ввел санкции против ряда иностранных граждан и компаний, за то, что они якобы помогают России обходить санкции, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте Минфина США.

В частности, в санкционный список попали граждане иностранных государств - гражданин Германии Дирк Трендле, граждане Индиим Шарды Субраманьям и Сурья Датта. Сообщается, что они якобы связаны с швейцарским предпринимателем Вальтером Моретти. Его обвиняют в создании сети снабжения России технологиями. Санкции также введены в отношении индийских компаний Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited, которые якобы связаны с этими лицами.

Есть в списке санкций и другие лица. Например, ограничения введены в отношении компаний со штаб-квартирой в Лихтенштейне Trade Initiative Establishment, IGT Intergestions Trust Reg, их генерального директора, гражданина Лихтенштейна Паскаля Доминика Бюхеля, а также якобы работающие с этими компаниями россияне. Кроме того, в список включен гражданин Нидерландов Эдвин Онно ван Инген и, как утверждает Минфин США, принадлежащие ему компании Ronin Management, Pro Rata Solutions и Delta Technical and Scientific Instruments.

Как ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на представителя Белого дома, США продолжат расширять экспортный контроль, "чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину". Речь идет об ограничении поставок ряда товаров, "имеющих ключевое значение для поля боя".

Отметим, что Россия ввела ответные санкции против 500 американских граждан. В их числе – не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве.