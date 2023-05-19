19 Мая 2023
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Политика В России Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин выступил на круглом столе «Россия-Азербайджан» в рамках форума Россия – Исламский мир: KazanForum

Сегодня в рамках XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» прошла конференция «Россия-Азербайджан». Участие в ней приняли заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель министра экономики РФ Дмитрий Вольвач, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов, а также представители деловых кругов двух стран.

Открывая заседание Алексей Оверчук подчеркнул, что давнее и успешное сотрудничество России с Азербайджаном дает хорошие результаты. Растут объемы торговли и инвестиций, взаимный торговый оборот по итогам 2022 года вырос на 24% и составил 4 млрд 170 млн долларов, а совместный инвестиционный портфель располагает девятью крупными проектами на общую сумму 6 млрд долларов. Одно из ключевых направлений сотрудничества сегодня – развитие МТК «Север – Юг», на транскаспийском участке которого расположена Астраханская область.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев подчеркнул важность укрепления длительных партнерских отношений между странами и отметил значительные шаги в межрегиональном сотрудничестве. Он поблагодарил губернатора Игоря Бабушкина за реализацию в регионе многочисленных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Это свидетельствует о крепких дружественных связях между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой.

Россия – Исламский мир: KazanForum, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин в своем выступлении отметил, что астраханский регион по праву занимает лидирующее место в числе субъектов РФ, активно развивающих деловые и гуманитарные связи с азербайджанскими партнёрами. Налажены тесные контакты в сферах торговли, транспорта и логистики, сотрудничают между собой образовательные и молодежные организации. Товарооборот показывает значительный рост и по итогам прошлого года увеличился почти в 4 раза. Важный вклад в это вносят Азербайджанский и Астраханский деловые центры, которые стали удобным местом для ведения переговоров и заключения сделок.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

За 2022 год грузооборот между портами Астрахани и Азербайджана вырос на 40%. Учитывая, что основными пунктами по формированию грузовой базы, обработке и перевалке грузов в рамках коридора «Север – Юг» становятся особые экономические зоны, Астрахань предлагает выстроить сотрудничество между собственной портовой зоной и свободной зоной «Алят». Благодаря развитию коридора «Север – Юг», региону удалось нарастить экспорт в Азербайджан по морю. Для более эффективной работы в этом направлении строится новый современный флот: на судостроительном заводе «Лотос» заложена серия первых в России универсальных сухогрузов-контейнеровозов, интерес к которым уже проявил Азербайджанское каспийское морское пароходство. Сейчас идут двусторонние переговоры о заключении контрактов на строительство.

Также губернатор Игорь Бабушкин принял участие в ключевом мероприятии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» – пленарном заседании «Экономика доверия: партнерство Российской Федерации и стран Организации Исламского сотрудничества».

 

Теги: игорь бабушин, азербайджан, Россия – Исламский мир: KazanForum,


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