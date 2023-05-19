19 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия закрыла въезд в страну для 500 американцев

Россия закрыла въезд в страну для 500 американцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Это ответные меры на антироссийские санкции, которые призваны, "по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны".

В их числе – не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве.

В прилагаемый "список-500" внесены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих.

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан", - говорится в сообщении.

Теги: санкции, американцы, въезд в страну, МИД РФ


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