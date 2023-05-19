СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16

Телеканал NBC со ссылкой на "высокопоставленного представителя администрации Байдена" сообщает о планах США и союзников поставить Киеву истребители F-16, передает корреспондент Накануне.RU.

Сроки, когда Украина получит истребители - и какие страны их предоставят — остаются неясными, но чиновник сказал, что самолеты не будут использоваться для предстоящего контрнаступления Украины против России, сообщает издание.

В ближайшие месяц западные лидеры решат, когда поставят самолеты, сколько их предоставит и кто. Издание сообщает, что новость появилась после того, как президент Джо Байден проинформировал лидеров G7 о том, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов полетам на самолетах F-16.

Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.

Напомним, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В РФ неоднократно подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а также то, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

В МИД РФ заявляли, что поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают западные государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 г. о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов.