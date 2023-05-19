19 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/rmhaertdinov

В Нытве проводится проверка информации о гибели рыбы в реке

Глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов прокомментировал информацию о массовой гибели молодняка рыбы в районе микрорайона Абрамовка, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники мэрии, отдела охраны водно-биологических ресурсов и управления Росприроднадзора провели обследование береговой полосы реки Нытва.

"По результатам обследования установлена вероятность гибели молодняка рыбы вследствие создавшихся неблагоприятных климатических условий для водных биологических ресурсов, связанных с резким падением уровня воды и повышением ее температуры, не характерной для этого периода времени года. При обследовании акватории отсутствовали запахи органического происхождения от канализационных стоков и нефтепродукты на поверхности воды", - написал глава региона.

мор рыбы, мертвая рыба(2023)|Фото: vk.com/rmhaertdinov

Взяты пробы воды для определения содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ находящихся в водном объекте.

Теги: рыба, река, мор рыбы


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