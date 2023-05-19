19 Мая 2023
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Общество В России
Фото: гринпис россии

Генпрокуратура признала "Гринпис" нежелательной организацией

Генеральная прокуратура сообщила о признании нежелательной организацией Гринпис (Greenpeace International). Природоохранная деятельность Гринписа применительно к России фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ.

Нередко работа Гринписа мешает реализации российских государственных программ через организацию информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, сообщает Генпрокуратура. Это делается для того, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов. Фонд финансирует деятельность российских организаций – иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан.

После начала СВО активисты Гринписа занялись антироссийской пропагандой, призывами к дальнейшей экономической изоляции России и ужесточению санкционных мер, уточнили в Генпрокуратуре, которая признала организацию нежелательной и отправила информацию об этом в Минюст.

Теги: Гринпис, Greenpeace International, Генеральная прокуратура


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