19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти решили оставить Россию без 5G как минимум до 2030 года

Россия отказывается от развития сетей формата 5G как минимум до 2030 года. Только тогда в городах с населением более 100 тыс. человек могут быть развернуты сети 5G и 6G-Ready для коммерческой эксплуатации. При этом оборудование для сетей должно быть отечественным, пишут "Ведомости".

Ранее в правительстве заявляли, что уже в 2023 году около 100 тыс. россиян смогут пользоваться 5G, а к 2030-му году – более 50 млн абонентов.

В "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 гг" говорится, что к концу 2023 удастся разве что заменить на отечественное оборудование сетей LTE. К 2027 году завершится использование стандарта 3G. Освободившиеся частоты от 3G-сетей отдадут под стандарт LTE для увеличения скорости и покрытия.

Теги: 5g, связь, оборудование, власть


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