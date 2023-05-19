СКР: Российскому военному в плену ВСУ вырезали на груди скандинавский символ

Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине.

Как сообщила пресс-служба ведомства, одному из них в качестве издевательства в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ.

Освобожденный из плена военнослужащий рассказал следователям, что охранник военнопленных хотел "набить" себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. За крики украиненц угрожал военному применением тока.

Военнослужащий также рассказал, что одного из пленных сотрудники СБУ забили на допросе до смерти.

Ранее в Сети не раз публиковали видео расправы и издевательств над российскими военными. В декабре сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.