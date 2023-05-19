19 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия возобновит авиасообщение с Кубой

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что будет возобновлено авиасообщение между Россией и Кубой.

По его словам, Куба – ключевой партнер России в Центральной Америке, и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям, приводит РИА Новости слова Чернышенко. Он уточнил, что по поручению президента Владимира Путина с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот".

Ранее, сообщает Правительство, Чернышенко и вице-премьер – министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас провели заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Куба, сказал Чернышенко, ключевой партнер и надежный союзник России в Латинской Америке и Карибском бассейне. Товарооборот России и Кубы по итогам 2022 г. вырос втрое, а по итогам четырех месяцев 2023 г. – в девять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшее время появится возможность использования карт "Мир" на кубинских курортах.

Теги: Россия, Куба, авиасообщение, Дмитрий Чернышенко


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