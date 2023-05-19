19 Мая 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Хакеры "уронили" сайты правительства ХМАО и окружных департаментов

Сайты правительства ХМАО, а также сайты всех окружных департаментов перестали работать из-за мощнейшей за последние годы DDOS-атаки. Об этом сообщает telegram-канал "Югра Z Официально".

Проблема возникла примерно в 11.00. Она затронула официальный портал правительства Югры admhmao.ru и сайты всех окружных департаментов.

"Атака идет с IP-адресов разных стран, забивает каналы, поэтому ресурсы сейчас недоступны. Физически сайты работают, но пользователи не могут до них достучаться из-за забитого канала. Сейчас мы совместно с операторами связи и со специалистами по информационной безопасности в структуре департамента ограничиваем эти атаки, постепенно уменьшая DDOS запросы", — пояснил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Власти автономного округа обещают в ближайшее время восстановить работу официальных сайтов. Ожидается, что это произойдет вечером.

Теги: DDOS-атаки, сайты, хакеры


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