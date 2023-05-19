На Среднем Урале продлили запрет на охоту до 1 июня

В Свердловской области снова продлили запрет на охоту - теперь до 1 июня, сообщает департамент информполитики региона.

"На всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения", - говорится в сообщении.

Напомним, что сезон охоты был приостановлен 27 апреля из-за риска возникновения природных пожаров. Ранее запрет продлевали до 15 мая. Только за 1,5 месяца в Свердловской области было выписано более 3 тыс. протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.