19 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Сотрудники астраханского фонда ОМС к 30-летию организации награждены благодарностями и почетными грамотами

Сегодня от имени главы Астраханской области Игоря Бабушкина со знаменательной датой сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования поздравил вице-губернатор Павел Паутов.

цветы(2023)|Фото: astrobl.ru

«Вы ведёте действительно большую и важную работу. Правительство Астраханской области всегда опирается на ваши экспертные оценки при решении сложных вопросов финансирования ряда медицинских учреждений», – отметил вице-губернатор.

тфомс астраханской области(2023)|Фото: astrobl.ru

Павел Паутов также подчеркнул инициативу руководства и трудового коллектива ТФОМС, направленную на улучшение оказания медицинской помощи астраханцам. Так, за последние два года Фонд перечислил 100 млн рублей на обновление оборудования в больницах и поликлиниках региона.

Директор ТФОМС Астраханской области Султан Нахушев заметил, что на сегодняшний момент более 85% всей оказываемой медицинской помощи финансируется из фонда обязательного медстрахования. При этом такой же важной задачей является сопровождение застрахованных лиц и защита их прав. На 1 января 2023 года число застрахованных в системе ОМС в Астраханской области составило 929 255 человек.

благодарность, почетная грамота(2023)|Фото: astrobl.ru

За профессиональные заслуги и многолетний добросовестный труд Павел Паутов вручил сотрудникам ТФОМС Астраханской области заслуженные награды от губернатора.

Теги: фонд омс, грамоты, благодарности


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