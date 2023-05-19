Сотрудники астраханского фонда ОМС к 30-летию организации награждены благодарностями и почетными грамотами

Сегодня от имени главы Астраханской области Игоря Бабушкина со знаменательной датой сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования поздравил вице-губернатор Павел Паутов.

«Вы ведёте действительно большую и важную работу. Правительство Астраханской области всегда опирается на ваши экспертные оценки при решении сложных вопросов финансирования ряда медицинских учреждений», – отметил вице-губернатор.

Павел Паутов также подчеркнул инициативу руководства и трудового коллектива ТФОМС, направленную на улучшение оказания медицинской помощи астраханцам. Так, за последние два года Фонд перечислил 100 млн рублей на обновление оборудования в больницах и поликлиниках региона.

Директор ТФОМС Астраханской области Султан Нахушев заметил, что на сегодняшний момент более 85% всей оказываемой медицинской помощи финансируется из фонда обязательного медстрахования. При этом такой же важной задачей является сопровождение застрахованных лиц и защита их прав. На 1 января 2023 года число застрахованных в системе ОМС в Астраханской области составило 929 255 человек.

За профессиональные заслуги и многолетний добросовестный труд Павел Паутов вручил сотрудникам ТФОМС Астраханской области заслуженные награды от губернатора.