19 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловское областное отделение КПРФ

В Екатеринбурге музей истории пионерии открылся после реконструкции

Сегодня, в 101-й день рождения пионерской организации имени В.И. Ленина, в Екатеринбурге после реконструкции открылась новая экспозиция областного музея истории пионерии "Взвейтесь кострами!".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном отделении КПРФ, коллекция представлена подлинными предметами быта 40-х – 80-х годов прошлого века. Среди экспонатов есть значки, вымпелы, пионерские галстуки, пластинки, настольные игры и маршрутные листы лагерных походов.

музей пионерии в Екатеринбурге(2023)|Фото: Свердловское областное отделение КПРФ

Впервые музей открыл свои двери для посетителей в 2012 году, инициатором его создания стала ветеран педагогического труда, вожатая с огромным опытом работы с детьми Виктория Иосифовна Беднова. Однако со временем его оборудование и помещение обветшали. Благодаря выделенным депутатами от КПРФ средствам музей получил современный дизайн, оборудование и интерактивные панели.

музей пионерии в Екатеринбурге(2023)|Фото: Свердловское областное отделение КПРФ

Как отмечают свердловские коммунисты, этот музей – единственный в области, раскрывающий историю самой массовой детской организации советского периода. В настоящее время в Екатеринбурге не осталось ни одной подобной экспозиции. А в целом по стране насчитывается всего три государственных музея истории пионерии.

музей пионерии в Екатеринбурге(2023)|Фото: Свердловское областное отделение КПРФ

Теги: музей, пионерия, открытие, Екатеринбург


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