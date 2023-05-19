19 Мая 2023
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Общество В России
Фото: telegram-канал Владимира Сальдо / t.me/saldo_team

Херсонский врио губернатора восхитился национальной политикой в СССР

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью "Известиям", что во времена СССР была "хорошая и эффективная национальная политика", каждый народ имел право на развитие своей культуры и языка.

По его словам, это разнообразие только усиливало общую культуру, улучшало жизнь, давало людям возможность понять многогранность мира.

Сальдо добавляет, что на Украине советские подходы к нацполитике мешали планам Запада по разобщению наших народов, но с 1991 года он смог начать добиваться своих целей, хотя и не везде на постсоветском пространстве это сработало.

референдум за сохранение СССР(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: Владимир Сальдо, национальная политика, Украина, СССР


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