Херсонский врио губернатора восхитился национальной политикой в СССР

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью "Известиям", что во времена СССР была "хорошая и эффективная национальная политика", каждый народ имел право на развитие своей культуры и языка.

По его словам, это разнообразие только усиливало общую культуру, улучшало жизнь, давало людям возможность понять многогранность мира.

Сальдо добавляет, что на Украине советские подходы к нацполитике мешали планам Запада по разобщению наших народов, но с 1991 года он смог начать добиваться своих целей, хотя и не везде на постсоветском пространстве это сработало.