Сколько можно заработать в рядах «Группы Вагнера»

Журналисты издания «ИнфоВосток» провели исследование и выяснили, что могут позволить себе «вагнеровцы» после работы на СВО, об этом сообщает издание osnmedia.ru.

«АИФ-ПРИМОРЬЕ» сообщило о том, что во Владивостоке, наконец, заработал первый приморский центр по набору кандидатов в ряды ЧВК «Вагнер». Теперь информацию о работе в «оркестре» можно узнать не только по телефону горячей линии (+79510091777), но и лично, приехав по адресу: г. Владивосток, ул. Стрелочная, дом 5а, военно-спортивный клуб «Феникс».

Соцсети уже неоднократно публиковали информацию об условиях работы в ЧВК: кратчайший контакт на зону СВО длится не менее шести месяцев, зарплата по нему составит 240 тыс. рублей в месяц.

Как выяснило сетевое издание «ИнфоВосток», зарплате почти всегда сопутствуют премиальные поощрения за отлично выполненную работу. Согласно источнику, их размер может оказаться совсем немаленьким – до 800 тысяч рублей. В прошлогоднем интервью новостной службе RuNews24 «музыкант», чья личность не раскрывалась, подтверждал эти цифры: «Зарплаты соответствуют выполняемым боевым задачам. Вот премию за три месяца сейчас получил – это порядка двух миллионов. Зарплаты тоже достойные». Помимо высоких окладов, многие бойцы могут заслужить и разные награды: за мужество, за отвагу, «Героя России».

При этом, не стоит забывать, что частная военная компания «Вагнер» берет на себя все расходы на питание, проживание, обмундирование и трансфер (в том числе при отбытии в отпуск), а значит тратить лишние деньги на бытовые нужды попросту нет необходимости.

При таком раскладе за полугодовалый период «вагнеровец» спокойно может накопить на однокомнатную квартиру в центральном районе столицы Приморского края. Либо взять в ипотеку квартиру побольше, покрыв первым взносом большую часть ее стоимости.

Что в Приморском крае говорят о ЧВК «Вагнер»

О «музыкантках Вагнер» в своем Telegram-канале уже высказывался военный обозреватель Приморского края Алексей Суконин: «В сущности, ЧВК Вагнера – это пример настоящей контрактной армии, в которую люди пришли не отсидеть время для получения жилья по военной ипотеке, и не для того, чтобы за 20 (12 – для Севера и Дальнего Востока) лет заработать пенсию, а для того, чтобы своим трудом и навыками ЧЕСТНО СЛУЖИТЬ РОДИНЕ».