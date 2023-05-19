19 Мая 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

Глава Росприроднадзора оценила экопроекты ямальских нефтяников

За последние два года "Газпром нефть" инвестировала в обеспечение экологической безопасности на Ямале больше, чем за предыдущие десять лет. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила журналистам в Ноябрьске.

Как передает корреспондент Накануне.RU, глава федерального ведомства побывала в Ноябрьске с рабочим визитом. Она провела совещание с представителями нефтегазовых компаний, побывала в цехе экологической безопасности "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и приняла участие в волонтерской экологической акции. Напомним, в эти дни в городе проходит слет молодых специалистов "Газпром нефти", в программу которого вошел экомарафон.

Светлана Радионова, Росприроднадзор, экопроекты, экомарафон(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"На сегодняшний момент динамика очень положительная, финансовый вклад компании в обеспечение целостности трубопроводов за последние 2 года больше, чем за предыдущие 10 лет. И мы понимаем, что компании услышали, что экология – дело каждого", – сказала Светлана Радионова.

Теги: Светлана Радионова, Росприроднадзор, экопроекты, экомарафон


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