Глава Росприроднадзора оценила экопроекты ямальских нефтяников

За последние два года "Газпром нефть" инвестировала в обеспечение экологической безопасности на Ямале больше, чем за предыдущие десять лет. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила журналистам в Ноябрьске.

Как передает корреспондент Накануне.RU, глава федерального ведомства побывала в Ноябрьске с рабочим визитом. Она провела совещание с представителями нефтегазовых компаний, побывала в цехе экологической безопасности "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и приняла участие в волонтерской экологической акции. Напомним, в эти дни в городе проходит слет молодых специалистов "Газпром нефти", в программу которого вошел экомарафон.





"На сегодняшний момент динамика очень положительная, финансовый вклад компании в обеспечение целостности трубопроводов за последние 2 года больше, чем за предыдущие 10 лет. И мы понимаем, что компании услышали, что экология – дело каждого", – сказала Светлана Радионова.