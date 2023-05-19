Путин, Зеленский и Мухаммад бин Салман аль-Сауд обратились к Лиге арабских государств

В саудовской Джидде начался саммит Лиги арабских государств. Среди гостей – президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении к участникам саммита он заявил, что среди них есть "те, кто закрывает глаза на аннексию Крыма".

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман аль-Сауд отметил, что его страна "поддерживает международные усилия по украинскому урегулированию, готова выступить посредником".

Между тем, в адрес участников саммита направил приветствие и президент России Владимир Путин. "Дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Россией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идет в русле построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности, подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга", - говорится в послании президента. Сам Путин на саммит не поехал: сегодня он проводит заседание совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.