19 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Майскую велопрогулку" в Екатеринбурге перенесли из-за пожаров

Из-за действующих антипожарных ограничений "Майскую велопрогулку" решили также перенести. Напомним, что до этого почти на две недели была перенесена "Майская прогулка".

"Нам очень жаль, что наша природа находится в такой критической ситуации. Уверены, принятые меры по запрету выхода населения в лес помогут стабилизировать происходящее", — написали организаторы мероприятия в социальных сетях.

"Майская велопрогулка" состоится 18 июня.

Напомним, что "Майская прогулка", ранее запланированная на 21 мая, была перенесена на 4 июня. Ранее министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам мероприятия перенести еего. Причина в действующем противопожарном режиме. С Кудрявцевым были солидарны и в МЧС.

Теги: Майская велопрогулка, Екатеринбург, пожар


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