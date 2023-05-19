"Майскую велопрогулку" в Екатеринбурге перенесли из-за пожаров

Из-за действующих антипожарных ограничений "Майскую велопрогулку" решили также перенести. Напомним, что до этого почти на две недели была перенесена "Майская прогулка".

"Нам очень жаль, что наша природа находится в такой критической ситуации. Уверены, принятые меры по запрету выхода населения в лес помогут стабилизировать происходящее", — написали организаторы мероприятия в социальных сетях.

"Майская велопрогулка" состоится 18 июня.

Напомним, что "Майская прогулка", ранее запланированная на 21 мая, была перенесена на 4 июня. Ранее министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам мероприятия перенести еего. Причина в действующем противопожарном режиме. С Кудрявцевым были солидарны и в МЧС.