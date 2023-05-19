19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В 2030 году экономике потребуется еще 2,5 миллиона работников, - Минтруд

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. российской экономике потребуется еще 2,5 млн работников, 1 млн из которых будет востребован приоритетными направлениями.

Котяков на расширенном заседании коллегии сообщил, что уже сейчас в экономику России вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 г., пишет "Ъ". В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в 1 млн работников, а экономике к 2030 г. потребуется дополнительно, по оценкам Минтруда, еще 2,5 млн занятых.

Напомним, в середине апреля Правительство определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России. Туда вошли 13 приоритетных направлений: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.

Теги: Минтруд, Антон Котяков, занятые


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