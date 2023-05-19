Превышений радиационного фона в РФ не зафиксировано, - Роспотребнадзор

Радиационная обстановка на территории России остается стабильной, заявили в Роспотребнадзоре.

"Превышений радиационного фона не зафиксировано", - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории страны.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о том, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака. Оно уже направилось в сторону Европы.

Как сообщалось, на днях в Хмельницком был поражен предположительно склад британских боеприпасов с обедненным ураном. В результате взрыва образовался огромный гриб. Хотя местные власти заявили, что никакой радиационной опасности нет и снарядов с ураном там не было, многие жители в спешке покинули окрестности.