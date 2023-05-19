Путин рассказал про распределение мест на конкурсе недоумков

Владимир Путин неожиданно прилетел в Пятигорск, чтобы провести заседание совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. Во вступительном слове он заявил о росте гражданской идентичности в стране на фоне попыток противника разобщить граждан по национальному признаку.

Глава государства воспользовался лексикой из арсенала Дмитрия Медведева и назвал "недоумками" тех, кто "не понимает, что наше национальное многообразие делает нас только сильнее".

"На конкурсе недоумков они заняли бы второе место. "Почему второе? Да потому что недоумки", - сказал Путин.

Консолидация российского общества "превысила 90%", заявил Путин.

Он добавил, что "в вопросах миграции много проблем, противники и здесь пытаются нам создать проблемы, хоть у них самих их много". Путин заявил о необходимости исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики - чтобы не создавать риски в безопасности, социальной сфере и трудовой отрасли.