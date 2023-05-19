19 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/vvgladkov

В приграничных регионах завершено рытье окопов и создание "засечной черты"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о полном завершении оборудования "нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных регионов и новых субъектов РФ".

В сообщении пресс-службы правительства не уточняется, о каких сооружениях идет речь, но можно предположить, что имеются в виду окопы и другие фортификационные сооружения, о создании которых на протяжении последнего года рассказывали губернаторы приграничных регионов. Также строилась так называемая "засечная черта" из ставших притчей во языцех бетонных пирамидок.

"Также выделены средства на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им", - сообщил Мишустин.

Засечная черта.(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

Строительство засечной черты в Белгородской области.(2022)|Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Теги: засечная черта, пирамидки, окопы, михаил мишустин


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