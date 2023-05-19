В приграничных регионах завершено рытье окопов и создание "засечной черты"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о полном завершении оборудования "нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных регионов и новых субъектов РФ".

В сообщении пресс-службы правительства не уточняется, о каких сооружениях идет речь, но можно предположить, что имеются в виду окопы и другие фортификационные сооружения, о создании которых на протяжении последнего года рассказывали губернаторы приграничных регионов. Также строилась так называемая "засечная черта" из ставших притчей во языцех бетонных пирамидок.

"Также выделены средства на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им", - сообщил Мишустин.