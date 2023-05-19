ВС РФ ударили по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ

Минобороны России сообщило, что сегодня ночью армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута.

Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий. На Купянском направлении в районе населенного пункта Тищенковка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.