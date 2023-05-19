19 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В "Ночь музеев" у екатеринбуржцев соберут предложения для "Капсулы времени"

В "Ночь музеев" в Екатеринбурге пройдет акция, во время которой жители и гости города смогут внести свои предложения о том, что нужно положить в "Капсулу времени". Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления культуры горадминистрации Илья Марков.

По его словам, акция состоится на площадке Водонапорной башни. Все предложения будут рассмотрены, предметы выбраны, а 18 ноября - в исторический День города, состоится торжественная церемония заложения капсулы.

Напомним, фестиваль "Ночь музеев" состоится с 20 на 21 мая. После окончания по традиции участников фестиваля будет ждать общественный транспорт для комфортной транспортировки домой. Трамваи будут стоять на остановке Театр Музкомедии, автобусы – на перекрестке улиц Карла Либкнехта – Ленина.

Теги: капсула времени, Ночь музеев, предложения, Екатеринбург


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