Движение в центре Екатеринбурга перекроют на 6,5 часов из-за полумарафона

В центре Екатеринбурга на 6,5 часов будет ограничено движение транспорта из-за проведения всероссийского полумарафона "ЗаБег".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет 4 июня 2023 года и стартует от Площади 1905 года. Организаторы предлагают участникам четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Маршруты "ЗаБега" пройдут с видом на знаковые достопримечательности уральской столицы. Бегуны увидят администрацию Екатеринбурга, набережную, усадьбу Расторгуева-Харитонова, Оперный театр и правительство Свердловской области.

Для проведения полумарафона с 8:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга. Также с 1 июня до 23:00 4 июня будет закрыта парковка автомобилей на Площади 1905 года и всех перечисленных участках дорог.

Полумарафон "ЗаБег" пройдет в седьмой раз. Для участия в нем нужна регистрация на сайте проекта.