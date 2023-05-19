ОКР 25 мая даст рекомендации российским спортсменам относительно участия в Олимпиаде

Олимпийский комитет России 25 мая "сформулирует рекомендации" для российских спортивных федераций относительно участия в международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Судя по его настрою, рекомендации будут носить запретительный характер.

"То, как были сформулированы недавние рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от Отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной", - пишет Поздняков.

Напомним, на последних трех Олимпиадах российские спортсмены из-за допинговых скандалов выступали без флага России и без гимна.

Вероятно, будет сформулировано и мнение ОКР на случай победы тех россиян, которые решат участвовать в международных соревнованиях на условиях МОК.