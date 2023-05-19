19 Мая 2023
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Спорт В России
Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

ОКР 25 мая даст рекомендации российским спортсменам относительно участия в Олимпиаде

Олимпийский комитет России 25 мая "сформулирует рекомендации" для российских спортивных федераций относительно участия в международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Судя по его настрою, рекомендации будут носить запретительный характер.
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"То, как были сформулированы недавние рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от Отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной", - пишет Поздняков.

Напомним, на последних трех Олимпиадах российские спортсмены из-за допинговых скандалов выступали без флага России и без гимна.

Вероятно, будет сформулировано и мнение ОКР на случай победы тех россиян, которые решат участвовать в международных соревнованиях на условиях МОК.

Теги: олимпийский комитет россии, станислав поздняков, международные соревнования


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