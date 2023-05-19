Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, - Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

В интервью телеканалу CNN турецкий лидер отметил, что пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".

Ранее Эрдоган говорил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Он допустил, что его страна может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс.